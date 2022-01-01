Tolga Sarıtaş Yaşı Ve Sevgilisi Kim Merak Uyandırdı: Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Zeynep Mayruk İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Ekranların yakışıklı oyuncularından biri olan Tolga Sarıtaş’tan hayranlarını korkutacak bir haber geldi. Önümüzdeki günlerde yeni bir dizi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Tolga Sarıtaş ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ekranların yakışıklı oyuncularından biri olan Tolga Sarıtaş’tan hayranlarını korkutacak bir haber geldi. Önümüzdeki günlerde yeni bir dizi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Tolga Sarıtaş, şimdilerde bir hastalığa yakalandı.
Yaşı ve Sevgilisi Hakkında merak ile takip edilen ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş’ın yaşı ise, herkesi şaşırttı! Peki, Tolga Sarıtaş kaç yaşında? Tolga Sarıtaş kimdir, aslen nereli? Tolga Sarıtaş sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
01 Oca 2022 - 20:38 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.