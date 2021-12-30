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30 Ara 2021 - 19:28

Alişan ve Buse Varol Arasındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! Görenler Hayret Ediyor; 3 Değil, 5 Değil, 10 Değil, Tam Tamına… “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol’un aralarındaki yaş farkı olay yarattı! Birçok kişi bu duruma şok olduğunu belirten; aralarında 3, 5 ya da 10 yaş olmadığını ortaya çıktı. Tokat gibi çarpan bu gerçek ise birçok kişiye gerçek aşkın yaş farkı dinlemediğini gösterdi. Peki, Buse Varol ve Alişan arasındaki yaş farkı kaç?