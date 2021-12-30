- 30 Ara 2021 - 19:28

Alişan ve Buse Varol Arasındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! Görenler Hayret Ediyor; 3 Değil, 5 Değil, 10 Değil, Tam Tamına… “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol’un aralarındaki yaş farkı olay yarattı! Birçok kişi bu duruma şok olduğunu belirten; aralarında 3, 5 ya da 10 yaş olmadığını ortaya çıktı. Tokat gibi çarpan bu gerçek ise birçok kişiye gerçek aşkın yaş farkı dinlemediğini gösterdi. Peki, Buse Varol ve Alişan arasındaki yaş farkı kaç?

Kısa bir süre önce Buse Varol’un Camdaki Kız dizisinde Türkan karakterine hayat vereceği konuşulan Buse Varol’un FOX TV ekranlarında yer alacak olan bir dizide rol alacağı ortaya çıkmıştı. Her bölümü merakla izlenecek olan dizinin çekimlerinin ise Ocak ayında başlayacağı biliniyordu. Peki, mutlu bir evlilik yaşayan Buse Varol ve Alişan’ın arasındaki yaş farkı ne kadar?

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30 Ara 2021 - 19:28 Ankara- Yaşam

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Alişan ve Buse Varol Arasındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! Görenler Hayret Ediyor; 3 Değil, 5 Değil, 10 Değil, Tam Tamına… “Yok Artık” mask
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