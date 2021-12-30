Alişan ve Buse Varol Arasındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! Görenler Hayret Ediyor; 3 Değil, 5 Değil, 10 Değil, Tam Tamına… “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol’un aralarındaki yaş farkı olay yarattı! Birçok kişi bu duruma şok olduğunu belirten; aralarında 3, 5 ya da 10 yaş olmadığını ortaya çıktı. Tokat gibi çarpan bu gerçek ise birçok kişiye gerçek aşkın yaş farkı dinlemediğini gösterdi. Peki, Buse Varol ve Alişan arasındaki yaş farkı kaç?
Kısa bir süre önce Buse Varol’un Camdaki Kız dizisinde Türkan karakterine hayat vereceği konuşulan Buse Varol’un FOX TV ekranlarında yer alacak olan bir dizide rol alacağı ortaya çıkmıştı. Her bölümü merakla izlenecek olan dizinin çekimlerinin ise Ocak ayında başlayacağı biliniyordu. Peki, mutlu bir evlilik yaşayan Buse Varol ve Alişan’ın arasındaki yaş farkı ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.