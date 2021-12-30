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30 Ara 2021 - 19:28

Gönül Dağı Dizisinin Ramazan’ı Eski Haliyle Şok Etti! Görenler Şaştı Kaldı, Tekrar Tekrar Baktı! “Bu Ramazan Olamaz” Instagram Sallandı!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu, eski haliyle şok etti. Resmen eriyip biten Cihat Süvarioğlu, görenlerin içini titretti. Gönül Dağı dizisinde hem yakışıklığıyla, hem sempatikliğiyle, hem de duruşuyla ön plana çıkan Ramazan karakteri milyonlarca kişi tarafından çok beğeniliyor. Peki, Cihat Süvarioğlu nasıl bir değişim yaşadı?