Gönül Dağı Dizisinin Ramazan’ı Eski Haliyle Şok Etti! Görenler Şaştı Kaldı, Tekrar Tekrar Baktı! “Bu Ramazan Olamaz” Instagram Sallandı!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu, eski haliyle şok etti. Resmen eriyip biten Cihat Süvarioğlu, görenlerin içini titretti. Gönül Dağı dizisinde hem yakışıklığıyla, hem sempatikliğiyle, hem de duruşuyla ön plana çıkan Ramazan karakteri milyonlarca kişi tarafından çok beğeniliyor. Peki, Cihat Süvarioğlu nasıl bir değişim yaşadı?
Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Taner’in eğlenceli kuzeni Ramazan olarak tanınan Cihat Süvarioğlu, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Her paylaşımı olay yaratan Cihat Süvarioğlu’nun yıllar önceki hali ise gündeme bomba gibi düştü. İşte Cihat Süvarioğlu’nun eriyip bittiğini gösteren o paylaşım!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.