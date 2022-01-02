- 02 Oca 2022 - 13:47 G: 02 Oca 2022 - 16:07

Gönül Dağı Ramazan "Yok Artık" Dedirtti! Bakın Nasıl Bir İnsanmış? Görenler Şaştı Kaldı, Tekrar Tekrar Baktı! “Bu Ramazan Olamaz” Instagram Sallandı!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu, eski haliyle şok etti. Resmen eriyip biten Cihat Süvarioğlu, görenlerin içini titretti. Gönül Dağı dizisinde hem yakışıklığıyla, hem sempatikliğiyle, hem de duruşuyla ön plana çıkan Ramazan karakteri milyonlarca kişi tarafından çok beğeniliyor. Peki, Cihat Süvarioğlu nasıl bir değişim yaşadı?

Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Taner’in eğlenceli kuzeni Ramazan olarak tanınan Cihat Süvarioğlu, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Her paylaşımı olay yaratan Cihat Süvarioğlu’nun yıllar önceki hali ise gündeme bomba gibi düştü. İşte Cihat Süvarioğlu’nun eriyip bittiğini gösteren o paylaşım!

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02 Oca 2022 - 13:47 Ankara- Yaşam

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