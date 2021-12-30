- 30 Ara 2021 - 15:20 G: 30 Ara 2021 - 19:33

Merve Boluğur Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Erkan Şen İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…   

Geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerine yaptığı yeni ilişkisi hakkındaki açıklamalar ile gündemlerden bir türlü düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur, şimdilerde magazin takipçilerinin mercek altına aldığı isimlerden biri haline geldi. Son günlerin popüler ismi Merve Boluğur ile ilgili son detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerine yaptığı yeni ilişkisi hakkındaki açıklamalar ile gündemlerden bir türlü düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur, şimdilerde magazin takipçilerinin mercek altına aldığı isimlerden biri haline geldi. Yeni projelere hazırlık yaptığı öğrenilen Merve Boluğur’un yaşı ise, herkesi şaşırtan detaylardan biri oldu! Peki, Merve Boluğur kaç yaşında? Merve Boluğur kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

30 Ara 2021 - 15:20 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Bir Aşk Daha Başladı! Yarışmadan Çıkan Herkes Birbirine Aşık Oldu! Acun Ilıcalı İzin Vermemişti, Sarmaş Dolaş… mask
Survivor’da Bir Aşk Daha Başladı! Yarışmadan Çıkan Herkes Birbirine Aşık Oldu! Acun Ilıcalı İzin Vermemişti, Sarmaş Dolaş…
Manga Grubu’nun Solisti Ferman Akgül Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Bettina Kuperman İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…    mask
Manga Grubu’nun Solisti Ferman Akgül Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Bettina Kuperman İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…   
Alişan ve Buse Varol Arasındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! Görenler Hayret Ediyor; 3 Değil, 5 Değil, 10 Değil, Tam Tamına… “Yok Artık” mask
Alişan ve Buse Varol Arasındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! Görenler Hayret Ediyor; 3 Değil, 5 Değil, 10 Değil, Tam Tamına… “Yok Artık”
Gönül Dağı Dizisinin Ramazan’ı Eski Haliyle Şok Etti! Görenler Şaştı Kaldı, Tekrar Tekrar Baktı! “Bu Ramazan Olamaz” Instagram Sallandı! mask
Gönül Dağı Dizisinin Ramazan’ı Eski Haliyle Şok Etti! Görenler Şaştı Kaldı, Tekrar Tekrar Baktı! “Bu Ramazan Olamaz” Instagram Sallandı!
Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan, 'öldü' haberlerine tepki! İlk Açıklama Resmen Geldi, Ağızlar Açık Kaldı! Meğer Perde Arkasında… mask
Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan, 'öldü' haberlerine tepki! İlk Açıklama Resmen Geldi, Ağızlar Açık Kaldı! Meğer Perde Arkasında…
Kerem Bürsin, Hande Erçel’le Olan İlişkisini İfşaladı! Sözleriyle Twitter’ı İnletti, 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Meğer Kerem Bürsin… mask
Kerem Bürsin, Hande Erçel’le Olan İlişkisini İfşaladı! Sözleriyle Twitter’ı İnletti, 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Meğer Kerem Bürsin…
Survivor İlayda Şeker Anne Mi Oluyor? Çocuklarının Adını Duyurdu, Instagram’a Damgasını Vurdu! Meğer Kızı ve Oğluna… mask
Survivor İlayda Şeker Anne Mi Oluyor? Çocuklarının Adını Duyurdu, Instagram’a Damgasını Vurdu! Meğer Kızı ve Oğluna…
Arka Sokaklar da Pınar Aydın’nın Son Hali Şok Etti! Diziden Sonra Hayatı Durmuştu, Boyu Kadar Oğlu Olmuş! “Bu Pınar Değil” mask
Arka Sokaklar da Pınar Aydın’nın Son Hali Şok Etti! Diziden Sonra Hayatı Durmuştu, Boyu Kadar Oğlu Olmuş! “Bu Pınar Değil”
Masterchef Azize Dizi Oyuncusu Oluyor! Kadrosuna Dahil Oldu, Milyonlara Şok Yaşatacak! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! mask
Masterchef Azize Dizi Oyuncusu Oluyor! Kadrosuna Dahil Oldu, Milyonlara Şok Yaşatacak! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!
Güldür Güldür Naime İkiz Var Mı? Ecem Erkek Kimdir, İkiz Mi? mask
Güldür Güldür Naime İkiz Var Mı? Ecem Erkek Kimdir, İkiz Mi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bu Aralar Morali Sıfır Sıfır Olan Burçlar? İşte Başında Karabulutlar Gezen O Burçlar… mask
Bu Aralar Morali Sıfır Sıfır Olan Burçlar? İşte Başında Karabulutlar Gezen O Burçlar…
Hangi Burcu Aldatırsan Anında Haberi Olur? Aldatılma İhtimali En Az O Burç… mask
Hangi Burcu Aldatırsan Anında Haberi Olur? Aldatılma İhtimali En Az O Burç…
Çok Pis Küfür Eden Burçlar Hangisidir? İşte Küfürbaz O Burçlar… mask
Çok Pis Küfür Eden Burçlar Hangisidir? İşte Küfürbaz O Burçlar…
Tolga Sarıtaş Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Zeynep Mayruk İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Tolga Sarıtaş Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Zeynep Mayruk İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Survivor’da Bir Aşk Daha Başladı! Yarışmadan Çıkan Herkes Birbirine Aşık Oldu! Acun Ilıcalı İzin Vermemişti, Sarmaş Dolaş… mask
Survivor’da Bir Aşk Daha Başladı! Yarışmadan Çıkan Herkes Birbirine Aşık Oldu! Acun Ilıcalı İzin Vermemişti, Sarmaş Dolaş…
Manga Grubu’nun Solisti Ferman Akgül Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Bettina Kuperman İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…    mask
Manga Grubu’nun Solisti Ferman Akgül Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Bettina Kuperman İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…   

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status