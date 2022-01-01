Merve Boluğur'un Yaşı ve Sevgilisi Merak Uyandırdı: Gören Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Erkan Şen İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…   

Geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerine yaptığı yeni ilişkisi hakkındaki açıklamalar ile gündemlerden bir türlü düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur, şimdilerde magazin takipçilerinin mercek altına aldığı isimlerden biri haline geldi. Yeni projelere hazırlık yaptığı öğrenilen Merve Boluğur’un yaşı ise, herkesi şaşırtan detaylardan biri oldu! Peki, Merve Boluğur kaç yaşında? Merve Boluğur kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…



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