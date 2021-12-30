İnsanların karakteristik özellikleri üzerinde inanılmaz derecede etkili olduğu bilinen burçlar, kişilerin şımarıklık düzeyi üzerinde de belirleyici oluyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, inanılmaz derece mütevazi olabiliyorken; bazı burcun insanları, şımarıklıkta çığır açmış bulunuyor. Adeta evin şımarık çocuğu olarak davranan o burçlar, nazı ve niyazı ile çevrelerindeki herkesi bıktırabiliyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en şımarık olan o burçlarını görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, en şımarık burçlar hangileridir? İşte evin şımarık çocuğu olan o burç…