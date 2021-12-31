Masterchef Safanur’a Acı Haber Geldi! Ölümüyle Yıkıldı, Arkasından Söylediği Sözler Olay Yarattı! Canından Daha Çok Seviyordu…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında hem mor saçlarıyla, hem de duruşuyla çok beğenilen Safanur Bol, yarışmadan elenirken; hayranlarını ağlatmıştı. Yarışma sonrasında eski Masterchef yarışmacılarıyla bir araya gelen Safanur Bol, o anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şimdi ise acı ölüm haberini vermek için paylaşımda bulundu.

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