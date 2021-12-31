Masterchef Safanur’a Acı Haber Geldi! Ölümüyle Yıkıldı, Arkasından Söylediği Sözler Olay Yarattı! Canından Daha Çok Seviyordu…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Safanur’dan kahreden haber geldi. Ölümüyle yıkılan başarılı yarışmacının arkasından söylediği sözler ise büyük olay yarattı. Canından çok sevdiği bir ismi kaybeden Safanur Bol, gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında hem mor saçlarıyla, hem de duruşuyla çok beğenilen Safanur Bol, yarışmadan elenirken; hayranlarını ağlatmıştı. Yarışma sonrasında eski Masterchef yarışmacılarıyla bir araya gelen Safanur Bol, o anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şimdi ise acı ölüm haberini vermek için paylaşımda bulundu.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.