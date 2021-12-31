- 31 Ara 2021 - 19:11

Masterchef Safanur’a Acı Haber Geldi! Ölümüyle Yıkıldı, Arkasından Söylediği Sözler Olay Yarattı! Canından Daha Çok Seviyordu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Safanur’dan kahreden haber geldi. Ölümüyle yıkılan başarılı yarışmacının arkasından söylediği sözler ise büyük olay yarattı. Canından çok sevdiği bir ismi kaybeden Safanur Bol, gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında hem mor saçlarıyla, hem de duruşuyla çok beğenilen Safanur Bol, yarışmadan elenirken; hayranlarını ağlatmıştı. Yarışma sonrasında eski Masterchef yarışmacılarıyla bir araya gelen Safanur Bol, o anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şimdi ise acı ölüm haberini vermek için paylaşımda bulundu.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

31 Ara 2021 - 19:11 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisinde Uğur Aslan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Uğur Aslan’ın Memleketi… mask
Yargı Dizisinde Uğur Aslan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Uğur Aslan’ın Memleketi…
Murat Yıldırım'ın Eşi İman Elbani Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Murat Yıldırım İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Murat Yıldırım'ın Eşi İman Elbani Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Murat Yıldırım İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
İlayda Alişan Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eski Sevgilisi Serkay Tütüncü İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
İlayda Alişan Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eski Sevgilisi Serkay Tütüncü İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Merve Dizdar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eski Eşi Gürhan Altundaşar İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Merve Dizdar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eski Eşi Gürhan Altundaşar İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Simge Aköz Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Berkay Aktaş İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Simge Aköz Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Berkay Aktaş İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Ümit Besen Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Emel Besen İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Ümit Besen Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Emel Besen İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Mahmut Tuncer Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Işıl Tuncer İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Mahmut Tuncer Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Işıl Tuncer İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Sarp Akkaya Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Sinem Yalçinkaya İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Sarp Akkaya Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Sinem Yalçinkaya İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Hande Baladın Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Zehra Güneş İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Hande Baladın Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Zehra Güneş İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Sabri Sarıoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Yağmur Sarıoğlu İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Sabri Sarıoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Yağmur Sarıoğlu İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hangi Burç Her Gece Karabasan Görür? İşte Her Gün Kabus Gören O Burç? mask
Hangi Burç Her Gece Karabasan Görür? İşte Her Gün Kabus Gören O Burç?
Hangi Burç Çok Unutkandır? İşte Defalarca Bir Şeyleri Kaybeden Unutan O Burç... mask
Hangi Burç Çok Unutkandır? İşte Defalarca Bir Şeyleri Kaybeden Unutan O Burç...
Hangi Burç Sadakatsiz Volkan Gibidir? İşte İki Kişiyi Aynı Anda Sevebilen O Burç? mask
Hangi Burç Sadakatsiz Volkan Gibidir? İşte İki Kişiyi Aynı Anda Sevebilen O Burç?
2022'de Hangi Burcun İnsanına Aşık Olacaksın? İşte Aşk Dolu Bir Yıl Geçirecek O Burçlar mask
2022'de Hangi Burcun İnsanına Aşık Olacaksın? İşte Aşk Dolu Bir Yıl Geçirecek O Burçlar
Murat Yıldırım'ın Eşi İman Elbani Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Murat Yıldırım İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Murat Yıldırım'ın Eşi İman Elbani Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Murat Yıldırım İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Yargı Dizisinde Uğur Aslan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Uğur Aslan’ın Memleketi… mask
Yargı Dizisinde Uğur Aslan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Uğur Aslan’ın Memleketi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status