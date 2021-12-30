Bu Aralar Morali Sıfır Sıfır Olan Burçlar? İşte Başında Karabulutlar Gezen O Burçlar…
Her burcun çevrelerine karşı olan tavırları, adeta karmanın bir cevabı olarak onların nasıl bir hayat yaşamasına neden oluyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, inanılmaz derecede pozitif ve neşeli olurken; bazı burcun insanları, her daim morali sıfır olarak etrafta geziniyor. Sizde morali sürekli sıfır olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun çevrelerine karşı olan tavırları, adeta karmanın bir cevabı olarak onların nasıl bir hayat yaşamasına neden oluyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, inanılmaz derecede pozitif ve neşeli olurken; bazı burcun insanları, her daim morali sıfır olarak etrafta geziniyor. Başındaki karabulutlardan bir türlü kurtulamayan o burcun insanlarını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, bu aralar morali sıfır sıfır olan burçlar? İşte başında karabulutlar gezen o burçlar…
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30 Ara 2021 - 19:33 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.