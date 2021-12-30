- 30 Ara 2021 - 19:33

Bu Aralar Morali Sıfır Sıfır Olan Burçlar? İşte Başında Karabulutlar Gezen O Burçlar…

Her burcun çevrelerine karşı olan tavırları, adeta karmanın bir cevabı olarak onların nasıl bir hayat yaşamasına neden oluyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, inanılmaz derecede pozitif ve neşeli olurken; bazı burcun insanları, her daim morali sıfır olarak etrafta geziniyor. Sizde morali sürekli sıfır olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun çevrelerine karşı olan tavırları, adeta karmanın bir cevabı olarak onların nasıl bir hayat yaşamasına neden oluyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, inanılmaz derecede pozitif ve neşeli olurken; bazı burcun insanları, her daim morali sıfır olarak etrafta geziniyor. Başındaki karabulutlardan bir türlü kurtulamayan o burcun insanlarını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, bu aralar morali sıfır sıfır olan burçlar? İşte başında karabulutlar gezen o burçlar…


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30 Ara 2021 - 19:33 - Burç Haberleri

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