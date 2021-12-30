Her burcun çevrelerine karşı olan tavırları, adeta karmanın bir cevabı olarak onların nasıl bir hayat yaşamasına neden oluyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, inanılmaz derecede pozitif ve neşeli olurken; bazı burcun insanları, her daim morali sıfır olarak etrafta geziniyor. Başındaki karabulutlardan bir türlü kurtulamayan o burcun insanlarını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, bu aralar morali sıfır sıfır olan burçlar? İşte başında karabulutlar gezen o burçlar…



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