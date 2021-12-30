Çok Pis Küfür Eden Burçlar Hangisidir? İşte Küfürbaz O Burçlar…
Her burcun insanının naif ve hoş sohbet olduğunu söylemek çok da doğru bir yorum olmuyor. Çünkü yönetici gezegenlerinin etkisine göre özellikleri şekillenen burçlar, bazı insanların inanılmaz derecede küfürbaz olmasına neden oluyor. Sizde bol bol küfür eden burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanının naif ve hoş sohbet olduğunu söylemek çok da doğru bir yorum olmuyor. Çünkü yönetici gezegenlerinin etkisine göre özellikleri şekillenen burçlar, bazı insanların inanılmaz derecede küfürbaz olmasına neden oluyor. Toplum içerisinde küfür etmekten asla çekinmeyen ve ağzına gelen her şeyi sayabilen o burçlar, pis küfür etmeleri ile herkesi şaşırtan insanlar olarak biliniyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en küfürbaz o burçlarını görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, çok pis küfür eden burçlar hangisidir? İşte küfürbaz o burçlar…
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30 Ara 2021 - 19:33 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.