Her burcun insanının naif ve hoş sohbet olduğunu söylemek çok da doğru bir yorum olmuyor. Çünkü yönetici gezegenlerinin etkisine göre özellikleri şekillenen burçlar, bazı insanların inanılmaz derecede küfürbaz olmasına neden oluyor. Toplum içerisinde küfür etmekten asla çekinmeyen ve ağzına gelen her şeyi sayabilen o burçlar, pis küfür etmeleri ile herkesi şaşırtan insanlar olarak biliniyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en küfürbaz o burçlarını görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, çok pis küfür eden burçlar hangisidir? İşte küfürbaz o burçlar…



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