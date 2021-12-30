Alişan’ın Eşi Buse Varol Fizik Şov Yaptı! Üzerine Yapışan Kıyafetleriyle Kıyafetiyle Fitliğini Sergiledi, Çatır Çatır Çatlattı! “Yanıyoruz Söndürün!”

Yakın zamanda FOX TV ekranlarında başlayacak olan bir dizide yer alacağı konuşulan Buse Varol, dizisi için mükemmel bir incelme yaşamıştı. Dizisi için hem oyunculuk atölyesine giderek; bilgisine bilgi katan Buse Varol, aynı zamanda da 10 santimden fazla bir incelme yaşamıştı. Sosyal medyadan ise bu incelme aşamalarını tek tek paylaşmıştı. Şimdi ise fiziğini saran bir kıyafet giyen başarılı oyuncu nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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