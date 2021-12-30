Tarım Kredi Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 34 TL… Tüm Ürünlerde Fiyatlar Dibe Çekildi! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda…
Ekonomik anlamda zor günler yaşayanların yanında olan Tarım Kredi Market, indirim üzerine indirimini duyurdu! Yağ, un ve şeker gibi temel gıda ürünlerinde muhteşem bir kampanya düzenleyen Tarım Kredi Kooperatif Market, tüm ürünlerinde fiyatları dibe çekebildiği kadar çekti. Yetişinin alacağı bu ürünlerin ise sınırlı sayıda olduğu duyuruldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sürekli değişen döviz kurundan dolayı birçok market zam yapmak zorunda kalmıştı. Önceden 50 liraya alınan 5 litrelik yağlar bile bir anda 100 liradan daha fazla satılmaya başlanmıştı. Vatandaşın alım gücünü zorlaştıran bu durumun arkasından Tarım Kredi Market, nefesleri kesen bir indirim uyguladı! İşte milyonların hoşuna gidecek o indirimli ürünler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.