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30 Ara 2021 - 16:49

Tarım Kredi Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 34 TL… Tüm Ürünlerde Fiyatlar Dibe Çekildi! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda…

Ekonomik anlamda zor günler yaşayanların yanında olan Tarım Kredi Market, indirim üzerine indirimini duyurdu! Yağ, un ve şeker gibi temel gıda ürünlerinde muhteşem bir kampanya düzenleyen Tarım Kredi Kooperatif Market, tüm ürünlerinde fiyatları dibe çekebildiği kadar çekti. Yetişinin alacağı bu ürünlerin ise sınırlı sayıda olduğu duyuruldu! İşte merak edilen tüm detaylar…