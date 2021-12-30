- 30 Ara 2021 - 16:49

Tarım Kredi Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 34 TL… Tüm Ürünlerde Fiyatlar Dibe Çekildi! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda…

Ekonomik anlamda zor günler yaşayanların yanında olan Tarım Kredi Market, indirim üzerine indirimini duyurdu! Yağ, un ve şeker gibi temel gıda ürünlerinde muhteşem bir kampanya düzenleyen Tarım Kredi Kooperatif Market, tüm ürünlerinde fiyatları dibe çekebildiği kadar çekti. Yetişinin alacağı bu ürünlerin ise sınırlı sayıda olduğu duyuruldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sürekli değişen döviz kurundan dolayı birçok market zam yapmak zorunda kalmıştı. Önceden 50 liraya alınan 5 litrelik yağlar bile bir anda 100 liradan daha fazla satılmaya başlanmıştı. Vatandaşın alım gücünü zorlaştıran bu durumun arkasından Tarım Kredi Market, nefesleri kesen bir indirim uyguladı! İşte milyonların hoşuna gidecek o indirimli ürünler…

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30 Ara 2021 - 16:49 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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