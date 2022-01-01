- 01 Oca 2022 - 13:08

Tarım Kredi Marketlerinde Her şey Ucuzladı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 34 TL… Tüm Ürünlerde Fırsatı Kaçırmayın! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda…

Ekonomik anlamda zor günler yaşayanların yanında olan Tarım Kredi Market, indirim üzerine indirimini duyurdu! Yağ, un ve şeker gibi temel gıda ürünlerinde muhteşem bir kampanya düzenleyen Tarım Kredi Kooperatif Market, tüm ürünlerinde fiyatları dibe çekebildiği kadar çekti. Yetişinin alacağı bu ürünlerin ise sınırlı sayıda olduğu duyuruldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sürekli değişen döviz kurundan dolayı birçok market zam yapmak zorunda kalmıştı. Önceden 50 liraya alınan 5 litrelik yağlar bile bir anda 100 liradan daha fazla satılmaya başlanmıştı. Vatandaşın alım gücünü zorlaştıran bu durumun arkasından Tarım Kredi Market, nefesleri kesen bir indirim uyguladı! İşte milyonların hoşuna gidecek o indirimli ürünler…

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01 Oca 2022 - 13:08 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Meltem Ahmet - Bütün marketler insanları kandiramiyorsunuz ve insanlar tarafından alay konusu olmaktan gurur duyuyorsunuz indirim yapmadığını zi bütün insanlık biliyor yapsanız da 50 kuruş veya 1 tl onuda başka ürüne ekliyorsunuz yazık ahiretinizi yakmayın

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Aralık 23:49

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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