Oğuzhan Koç’a Tokat Gibi Sözler! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Mum Bile İş Yapar” Canlı Yayın Demedi, Öyle Şeyler Dedi Ki…
Son zamanların en çok konuşulan Oğuzhan Koç’a tokat gibi sözler geldi! Söylemezsem Olmaz programının sunucusu olan Arto, açtı ağzını yumdu gözünü! Oğuzhan Koç için “Mum bile iş yapar” yorumunda bulunan Arto, canlı yayın demedi ve öyle şeyler dedi ki, ağızları açık bıraktı.
2021 yılının başında Demet Özdemir’le bir aşk yaşamaya başlayan Oğuzhan Koç, hayranlarını şok etmişti. Kısa bir süre önce ise ikilinin ayrıldığı iddia edilmişti. Öyle ki, ikilinin arasına ailelerin girdiği bile iddia edilmişti. Fotoğrafları kaldırmayan ikiliden herhangi bir ayrılık açıklaması da gelmemişti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un ayrılığı hakkında konuşan Söylemezsem Olmaz sunucuları şok sözlere yer verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.