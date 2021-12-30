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30 Ara 2021 - 16:52

Oğuzhan Koç’a Tokat Gibi Sözler! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Mum Bile İş Yapar” Canlı Yayın Demedi, Öyle Şeyler Dedi Ki…

Son zamanların en çok konuşulan Oğuzhan Koç’a tokat gibi sözler geldi! Söylemezsem Olmaz programının sunucusu olan Arto, açtı ağzını yumdu gözünü! Oğuzhan Koç için “Mum bile iş yapar” yorumunda bulunan Arto, canlı yayın demedi ve öyle şeyler dedi ki, ağızları açık bıraktı.