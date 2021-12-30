- 30 Ara 2021 - 19:30

A101 Market Zamlara Resti Çekti! Sadece 5 Saat Kaldı, Tükendi Tükenecek! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi!

Aralık ayında yaşanan döviz kurundaki yukarı ve aşağı yönlü hareketler marketlerdeki fiyatları da doğrudan etkilemişti. Bir anda yükselen fiyatlar vatandaşın şok olmasına neden olmuştu. Tam da bu noktada halkın marketi olarak bilinen A101 Market, zamlara resti çekti. Kapanmasına sadece 5 saat gibi bir süre kalan A101 Market stokları çürüttü! Peki, neler oluyor?

A101 Market, yapmış olduğu şok ötesi indirimle “A101 ve Şok Marketti sessiz bıraktı! Köşeye çekildiler” yorumlarını yaptılar. Yüksek fiyatlı satış yapan marketlerden çıkan vatandaş; A101’deki ucuzluğu ise “Resmen bedava” yorumunda bulunarak dile getirdi. Yağ, un ve şeker fiyatları bilindiği üzere kısa sürede zam üzerine zam yemişti. A101 Market ise fiyat güncellemesiyle gözleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Ara 2021 - 19:30 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 34 TL… Tüm Ürünlerde Fiyatlar Dibe Çekildi! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda… mask
Tarım Kredi Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 34 TL… Tüm Ürünlerde Fiyatlar Dibe Çekildi! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda…
Bim Market Fiyatları İndirdi, Dolar Molar Dinlemedi! Ayçiçek Yağı, Un Şeker ve Peynire… Her Şey Yok Pahasına Satılıyor! Resmen Bedava… mask
Bim Market Fiyatları İndirdi, Dolar Molar Dinlemedi! Ayçiçek Yağı, Un Şeker ve Peynire… Her Şey Yok Pahasına Satılıyor! Resmen Bedava…
Trendyol Resmen Çıldırdı! Dolar Molar Dinlemiyor... BİM, A101, ŞOK Donakaldı! Ayçiçek Yağ 30 TL, Salça 10 TL, Kıyafet 10 TL... Dolar Düşmanı! Akılalmaz İndirim Başladı! Son 3 Gün... mask
Trendyol Resmen Çıldırdı! Dolar Molar Dinlemiyor... BİM, A101, ŞOK Donakaldı! Ayçiçek Yağ 30 TL, Salça 10 TL, Kıyafet 10 TL... Dolar Düşmanı! Akılalmaz İndirim Başladı! Son 3 Gün...
ŞOK Market de Zamlara İnat Rest Çekti! BİM'le Yarışıyor... Gıda Ürünleri Çok Ucuza Satılıyor! Son 3 Gün Kaldı, Sakın Kaçırmayın! mask
ŞOK Market de Zamlara İnat Rest Çekti! BİM'le Yarışıyor... Gıda Ürünleri Çok Ucuza Satılıyor! Son 3 Gün Kaldı, Sakın Kaçırmayın!
BİM Gelen Zamlara İnat Tarihinin En Büyük İndirimini Yaptı! Gıda Ürünleri Neredeyse Bedava Fiyatına Satılıyor... 8 TL, 10 TL, 14 TL! mask
BİM Gelen Zamlara İnat Tarihinin En Büyük İndirimini Yaptı! Gıda Ürünleri Neredeyse Bedava Fiyatına Satılıyor... 8 TL, 10 TL, 14 TL!
A101 Milyonlara 30 Lira Dağıtmaya Başladı! Sadece 3 Gün... Binlerce Ürünü Sudan Ucuz Satmaya Başladı, İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Sadece Bunu Yapmanız Yeterli… mask
A101 Milyonlara 30 Lira Dağıtmaya Başladı! Sadece 3 Gün... Binlerce Ürünü Sudan Ucuz Satmaya Başladı, İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Sadece Bunu Yapmanız Yeterli…
Şok Market Resmen Büyük Atak Yaptı! İndirim Değil, Para Dağıtıyor! Şok Resmen Bedavaya Satış Yapacak’ İşte O Büyük Gün… mask
Şok Market Resmen Büyük Atak Yaptı! İndirim Değil, Para Dağıtıyor! Şok Resmen Bedavaya Satış Yapacak’ İşte O Büyük Gün…
17 Eylül A101 Aktüel Ürün Kataloğu Her Şey Bedava! Öyle Ürünler Öyle Fiyatlara Gidecek ki… mask
17 Eylül A101 Aktüel Ürün Kataloğu Her Şey Bedava! Öyle Ürünler Öyle Fiyatlara Gidecek ki…
16 Eylül A101 Aktüel Ürün Kataloğunda Öyle Şeyler Var ki; Ucuz, Kaliteli, Çok Çeşit! A101’den Çıkamayacaksınız! mask
16 Eylül A101 Aktüel Ürün Kataloğunda Öyle Şeyler Var ki; Ucuz, Kaliteli, Çok Çeşit! A101’den Çıkamayacaksınız!
Şok Marketten Öyle Bir İndirim Geldi ki; Çeyiz Düzenlere Müjde! Ev Eşyaları Su Fiyatına Gidecek! mask
Şok Marketten Öyle Bir İndirim Geldi ki; Çeyiz Düzenlere Müjde! Ev Eşyaları Su Fiyatına Gidecek!
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