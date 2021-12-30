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30 Ara 2021 - 19:30

A101 Market Zamlara Resti Çekti! Sadece 5 Saat Kaldı, Tükendi Tükenecek! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi!

Aralık ayında yaşanan döviz kurundaki yukarı ve aşağı yönlü hareketler marketlerdeki fiyatları da doğrudan etkilemişti. Bir anda yükselen fiyatlar vatandaşın şok olmasına neden olmuştu. Tam da bu noktada halkın marketi olarak bilinen A101 Market, zamlara resti çekti. Kapanmasına sadece 5 saat gibi bir süre kalan A101 Market stokları çürüttü! Peki, neler oluyor?