A101 Market Zamlara Resti Çekti! Sadece 5 Saat Kaldı, Tükendi Tükenecek! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi!
Aralık ayında yaşanan döviz kurundaki yukarı ve aşağı yönlü hareketler marketlerdeki fiyatları da doğrudan etkilemişti. Bir anda yükselen fiyatlar vatandaşın şok olmasına neden olmuştu. Tam da bu noktada halkın marketi olarak bilinen A101 Market, zamlara resti çekti. Kapanmasına sadece 5 saat gibi bir süre kalan A101 Market stokları çürüttü! Peki, neler oluyor?
A101 Market, yapmış olduğu şok ötesi indirimle “A101 ve Şok Marketti sessiz bıraktı! Köşeye çekildiler” yorumlarını yaptılar. Yüksek fiyatlı satış yapan marketlerden çıkan vatandaş; A101’deki ucuzluğu ise “Resmen bedava” yorumunda bulunarak dile getirdi. Yağ, un ve şeker fiyatları bilindiği üzere kısa sürede zam üzerine zam yemişti. A101 Market ise fiyat güncellemesiyle gözleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.