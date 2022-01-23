Survivor’da Aşk Patlak Verdi! Sarmaş Dolaş Gözüktüler; Görenler Delirdi! “Nasıl Yani?” Meğer O İki İsim…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 sezonunda; aşk iddiaları adada başlamıştı. Poyraz’ın ismi hem Ayşe, hem de Aleyna Kalaycıoğlu ile anılmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu’nun ismi ise adada Batuhan’la, ada dışında ise İsmail Balaban’la anılmıştı. İsmail Balaban ise yarışmada yakın olmadığı isim İlayda Şeker’le aşkını itiraf etmişti. İlayda Şeker’in en yakın arkadaşı olan Aleyna Kalaycıoğlu ise Batuhan Karacakaya’yla sarmaş dolaş yakalanmıştı. Ada sonrasında aşkını en net duyuran isimlerden İsmail Balaban ve İlayda Şeker, ağızları açık bırakmıştı. Peki, şimdi hangi yarışmacı, hangi isimle yan yana görüntülendi?

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