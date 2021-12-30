- 30 Ara 2021 - 19:32

Survivor’da Bir Aşk Daha Başladı! Yarışmadan Çıkan Herkes Birbirine Aşık Oldu! Acun Ilıcalı İzin Vermemişti, Sarmaş Dolaş…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir aşk daha başladı! Yarışmadan çıkan herkes sarmaş dolaş ve el ele görüntülenmiş ve aşık olduklarını duyurmuştu. Acun Ilıcalı’nın Survivor yarışmasında aşka izin vermediği konuşulurken; son noktayı ise o isimlerden geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 sezonunda; aşk iddiaları adada başlamıştı. Poyraz’ın ismi hem Ayşe, hem de Aleyna Kalaycıoğlu ile anılmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu’nun ismi ise adada Batuhan’la, ada dışında ise İsmail Balaban’la anılmıştı. İsmail Balaban ise yarışmada yakın olmadığı isim İlayda Şeker’le aşkını itiraf etmişti. İlayda Şeker’in en yakın arkadaşı olan Aleyna Kalaycıoğlu ise Batuhan Karacakaya’yla sarmaş dolaş yakalanmıştı. Ada sonrasında aşkını en net duyuran isimlerden İsmail Balaban ve İlayda Şeker, ağızları açık bırakmıştı. Peki, şimdi hangi yarışmacı, hangi isimle yan yana görüntülendi?

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30 Ara 2021 - 19:32 Ankara- Yaşam

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