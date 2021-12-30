O Ses Türkiye Yıbaşı Şampiyonu İfşalandı! Acun Ilıcalı Basın Yasağı Koysa Yeridir, Her Şey Ortaya Döküldü! Hadise Olmayınca…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasının final olacağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Acun Ilıcalı ise bu iddialara “Delinin biri kuyuya taş atıyor, bazı insanlar da inanıyor. Ben jürimden çok mutluyum, hepsini çok seviyorum. Programımı da çok seviyorum, böyle bir şey söz konusu değil” yorumunda bulunmuştu. Kısa bir süre önce O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimleri de tamamlandı. Peki, bu yıl şampiyon olan isim kim oldu?

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