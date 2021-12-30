O Ses Türkiye Yıbaşı Şampiyonu İfşalandı! Acun Ilıcalı Basın Yasağı Koysa Yeridir, Her Şey Ortaya Döküldü! Hadise Olmayınca…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’nin şampiyonu ifşalandı! Acun Ilıcalı’ya gelen bu hamle sonrasında binlerce kişi “Basın yasağı koysa yeridir” yorumlarında bulundu. Her şeyi ortaya döken bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Geçtiğimiz sezon Hadise şampiyon olmuştu fakat bu sene şampiyon olan isim…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasının final olacağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Acun Ilıcalı ise bu iddialara “Delinin biri kuyuya taş atıyor, bazı insanlar da inanıyor. Ben jürimden çok mutluyum, hepsini çok seviyorum. Programımı da çok seviyorum, böyle bir şey söz konusu değil” yorumunda bulunmuştu. Kısa bir süre önce O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimleri de tamamlandı. Peki, bu yıl şampiyon olan isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.