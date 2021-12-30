Anasayfa/

Foto Galeri/

30 Ara 2021 - 19:35

Masterchef Yılbaşı Konukları Ağızları Açık Bıraktı! Kazanan Takım İfşa Edildi, Acun Ilıcalı’nın Baş Düşmanı Bile Kadroda! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yılbaşı konukları resmen ortaya çıktı. Kazanan takım ifşa edilirken; Acun Ilıcalı’yla davalık olan ismin bile kadroda olduğu görüldü. Acun Ilıcalı sevenlerini şaşırtan bu durum ise “Baş düşmanıydı nasıl böyle bir şey yaptı?” yorumlarına neden oldu. Peki, neler oluyor?