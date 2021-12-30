Masterchef Yılbaşı Konukları Ağızları Açık Bıraktı! Kazanan Takım İfşa Edildi, Acun Ilıcalı’nın Baş Düşmanı Bile Kadroda! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yılbaşı konukları resmen ortaya çıktı. Kazanan takım ifşa edilirken; Acun Ilıcalı’yla davalık olan ismin bile kadroda olduğu görüldü. Acun Ilıcalı sevenlerini şaşırtan bu durum ise “Baş düşmanıydı nasıl böyle bir şey yaptı?” yorumlarına neden oldu. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Annelerle duygu dolu anlar yaşayan yarışmacılar, anneleriyle yemekler yaparak şeflere sunmuştu. Tam 10 bin lira değerinde ödül kazanan isimler ise Eren ve annesi olmuştu. Lahana sarması yaparak gündeme bomba gibi düşen ikilinin ardından yeni bölüme ait fragmanda yayınlanmıştı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.