Aşk Mantık İntikam Dizisi İçin Kanal Kararı Çıktı! Ekranlara Gelmeyecek, Yayın Akışı Değişti! Tüm Oyuncular İşsiz Kaldı! Neler Oluyor?

Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Zaman kayması yaşayan başarılı dizide amaç ise reytinglerin yükselmesi olmuştu fakat reytingler tıkanmıştı. Yaz aylarında bir komedi aşk dizisi olarak ekranlara gelen başarılı yapım; Eylül ayında sezon dizilerinin giriş yapması dizininde konusunda değişim yaşatmasına neden olmuştu. Artık romantik komedi yerine dram dizisi olarak ekranlara gelen Aşk Mantık İntikam dizisi neden ekranlara gelmeyecek?

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