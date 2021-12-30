Aşk Mantık İntikam Dizisi İçin Kanal Kararı Çıktı! Ekranlara Gelmeyecek, Yayın Akışı Değişti! Tüm Oyuncular İşsiz Kaldı! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam dizisi için kararı kanal verdi! Ekranlara gelmeyeceği açıklanan başarılı dizi, yayın akışından kaldırıldı! Tüm oyuncuların işsiz kaldığı konuşulurken; Aşk Mantık İntikam sevenleri de büyük bir şok yaşadı. Peki, Aşk Mantık İntikam dizisi final mi yaptı?
Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Zaman kayması yaşayan başarılı dizide amaç ise reytinglerin yükselmesi olmuştu fakat reytingler tıkanmıştı. Yaz aylarında bir komedi aşk dizisi olarak ekranlara gelen başarılı yapım; Eylül ayında sezon dizilerinin giriş yapması dizininde konusunda değişim yaşatmasına neden olmuştu. Artık romantik komedi yerine dram dizisi olarak ekranlara gelen Aşk Mantık İntikam dizisi neden ekranlara gelmeyecek?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.