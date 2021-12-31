ASKİ Ankara Su Kesintileri: 31 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 31 Aralık 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın sularını sağlayan ASKİ, bir süredir şehrin çeşitli bölgelerinde su altyapısı çalışmaları gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdiği bu çalışmalar esnasında ortaya su kesintileri çıkıp, çıkmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, ASKİ 31 Aralık Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 31 Aralık Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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