- 31 Ara 2021 - 09:26 G: 31 Ara 2021 - 09:35

Masterchef Dilara Açıldı Saçıldı, Evin İçinde… Alev Alev Yaktı, Tişört – Bluz Hiçbir Şey Giymedi! İncecik Belini Gösterdi…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran açıldı saçıldı! Evin içinde sütyenle paylaşım yapan Dilara Başaran; alev alev yaktı! Üzerine tişört ve bluz giymeyen Dilara Başaran, incecik belini gösterdi, nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran, ağızları açık bırakacak bir işe imzasını attı. Son 5’e kalmayı başaran Dilara Başaran, dün akşam ekranlara gelen son bölümde bunu resmen duyurmuştu. Somer Şef’ten bu sözleri duyan Dilara Başaran, sevincini göstermişti. Şimdi ise sosyal medyada öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler delirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Ara 2021 - 09:26 Ankara- Yaşam

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