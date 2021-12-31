Masterchef Dilara Açıldı Saçıldı, Evin İçinde… Alev Alev Yaktı, Tişört – Bluz Hiçbir Şey Giymedi! İncecik Belini Gösterdi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran, ağızları açık bırakacak bir işe imzasını attı. Son 5’e kalmayı başaran Dilara Başaran, dün akşam ekranlara gelen son bölümde bunu resmen duyurmuştu. Somer Şef’ten bu sözleri duyan Dilara Başaran, sevincini göstermişti. Şimdi ise sosyal medyada öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler delirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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