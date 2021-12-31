31 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 31 Aralık 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen elektrik kesintileri bugün de etkisini gösteriyor. Bu kesintilerden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, 31 Aralık Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 31 Aralık Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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