Camdaki Kız Dizisinde Feride Cana’ya Hayatının Dayağını Attı! Resmen Evire Çevire Dövdü, Görenler Şok Oldu! “Yürü Be Feride!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Feride, Cana’nın saçını başını resmen yoldu! Hayatının dayağını diyen Cana ise neye uğradığını şaşırdı! Görenleri şok eden bu durum ise “Yürü be Feride” yorumlarına neden oldu. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen bölümde Nalan’ın gerçekleri öğrenmemesi için Feride harekete geçmişti. Peki, Feride, Cana’yı nasıl evire çevire dövdü?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.