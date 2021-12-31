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31 Ara 2021 - 10:12

Camdaki Kız Dizisinde Feride Cana’ya Hayatının Dayağını Attı! Resmen Evire Çevire Dövdü, Görenler Şok Oldu! “Yürü Be Feride!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Feride, Cana’nın saçını başını resmen yoldu! Hayatının dayağını diyen Cana ise neye uğradığını şaşırdı! Görenleri şok eden bu durum ise “Yürü be Feride” yorumlarına neden oldu. Peki, neler oluyor?