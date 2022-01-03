Börü 2039 Dizisinin Oyuncu Kadrosu Merak Uyandırdı: Börü 2039 Nerede Çekildi? Börü 2039 Konusu Nedir?
İlk sezonu ile fenomen haline gelmiş olan Börü dizisi, ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Farklı bir tema ile seyircisinin karşısına çıkan Börü dizisi, ikinci sezonunda Börü 2039 adını aldı. Sizde Börü 2039 ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
İlk sezonu ile fenomen haline gelmiş olan Börü dizisi, ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Farklı bir tema ile seyircisinin karşısına çıkan Börü dizisi, ikinci sezonunda Börü 2039 adını aldı. Merak ile beklenilen Börü 2039 dizisine yeni başlayacak olan dizi severler ise, diziye dair pek çok konuyu merak etmeye başladı. Peki, Börü 2039 oyuncuları kimdir? Börü 2039 nerede çekildi? Börü 2039 konusu nedir? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
03 Oca 2022 - 20:11 - Sinema Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.