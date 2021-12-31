İlk sezonu ile fenomen haline gelmiş olan Börü dizisi, ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Farklı bir tema ile seyircisinin karşısına çıkan Börü dizisi, ikinci sezonunda Börü 2039 adını aldı. Merak ile beklenilen Börü 2039 dizisine yeni başlayacak olan dizi severler ise, diziye dair pek çok konuyu merak etmeye başladı. Peki, Börü 2039 oyuncuları kimdir? Börü 2039 nerede çekildi? Börü 2039 konusu nedir? İşte, detaylar…



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