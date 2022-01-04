Şampiyon Mete Gazoz'un Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Melike Ayvaz İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Aldığı olimpiyat şampiyonluğunun ardından dillerden düşmeyen sporculardan biri olan Mete Gazoz, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile ilk kez kamera karşısına çıktı. Sevgilisini destekçileri ile buluşturmasının ardından sporseverlerin gündemine bomba gibi düşen Mete Gazoz ile ilgili detaylar haberimizde...
Aldığı olimpiyat şampiyonluğunun ardından dillerden düşmeyen sporculardan biri olan Mete Gazoz, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile ilk kez kamera karşısına çıktı. Sevgilisini destekçileri ile buluşturmasının ardından sporseverlerin gündemine bomba gibi düşen Mete Gazoz, hayranlarının hemen mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. Öte yandan milli sporcu Mete Gazoz’un yaşı herkesi şaşırttı! Peki, Mete Gazoz kaç yaşında? Mete Gazoz kimdir, aslen nereli? Mete Gazoz sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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04 Oca 2022 - 23:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.