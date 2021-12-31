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31 Ara 2021 - 18:58

Hande Yener Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Misha İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Pop müziğinin kraliçesi olan Hande Yener, şimdilerde yaptığı açıklamalar ile gündemlerden düşmemeye başladı. Bu açıklamaların yanı sıra Şarkılar Bizi Söyler isimli yılbaşı eğlence programına da katılması ile gündemlerdeki yerini koruyan Hande Yener ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...