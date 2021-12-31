Hande Yener Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Misha İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Pop müziğinin kraliçesi olan Hande Yener, şimdilerde yaptığı açıklamalar ile gündemlerden düşmemeye başladı. Bu açıklamaların yanı sıra Şarkılar Bizi Söyler isimli yılbaşı eğlence programına da katılması ile gündemlerdeki yerini koruyan Hande Yener ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Pop müziğinin kraliçesi olan Hande Yener, şimdilerde yaptığı açıklamalar ile gündemlerden düşmemeye başladı. Bu açıklamaların yanı sıra Şarkılar Bizi Söyler isimli yılbaşı eğlence programına da katılması ile gündemlerdeki yerini koruyan Hande Yener, çoktan hayranlarının mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. Öte yandan Hande Yener’in yaşı herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Hande Yener kaç yaşında? Hande Yener kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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31 Ara 2021 - 18:58 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.