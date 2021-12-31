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31 Ara 2021 - 18:58

Ümit Besen Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Emel Besen İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Türk müziğinin güçlü seslerinden biri olan ve uzun yıllardır adından söz ettiren Ümit Besen, şimdilerde dinleyicisinin mercek altına aldığı isimler arasına girdi. Ünlü şarkıcının kariyerine odaklanan dinleyenler için Ümit Besen detayları haberimizde...