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19 Mar 2022 - 21:46

Ümit Besen Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Emel Besen İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Ümit Besen Ne Zaman Evlendi, Kaç Çocuğu Var?

Türk müziğinin güçlü seslerinden biri olan ve uzun yıllardır adından söz ettiren Ümit Besen, şimdilerde dinleyicisinin mercek altına aldığı isimler arasına girdi. Ünlü şarkıcının kariyerine odaklanan dinleyenler için Ümit Besen detayları haberimizde...