İdo Tatlıses Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Yasemin Şefkatli İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Geçtiğimiz aylarda dünya evine giren İdo Tatlıses, kısa bir aranın ardından ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Yılbaşı akşamı seyircisinin karşısına babası İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show Yılbaşı Özel 2022 programı ile çıkmaya hazırlanan İdo Tatlıses ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz aylarda dünya evine giren İdo Tatlıses, kısa bir aranın ardından ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Yılbaşı akşamı seyircisinin karşısına babası İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show Yılbaşı Özel 2022 programı ile çıkmaya hazırlanan İdo Tatlıses, sevilen parçaları için hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlıyor. Bu gelişmenin üzerine hayranlarının yakın markajına takılan İdo Tatlıses, yaşı ile herkesi şaşırtmayı da başarıyor! Peki, İdo Tatlıses kaç yaşında? İdo Tatlıses kimdir, aslen nereli? İdo Tatlıses evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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31 Ara 2021 - 21:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.