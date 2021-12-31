Şafak Sezer Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Esra Sezer İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Şimdiye dek rol aldığı dizi ve filmler ile adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Şafak Sezer, yılbaşındaki adresini belirledi. Uzun bir aranın ardından seyircisi ile İbo Show 2022 Yılbaşı özel programı ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Şafak Sezer, programın tutkunları tarafından mercek altına alındı. Öte yandan Şafak Sezer’in yaşı herkesi şaşırtan en önemli detay oldu! Peki, Şafak Sezer kaç yaşında? Şafak Sezer kimdir, aslen nereli? Şafak Sezer evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…



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