Şafak Sezer Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Esra Sezer İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Şimdiye dek rol aldığı dizi ve filmler ile adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Şafak Sezer, yılbaşındaki adresini belirledi. Uzun bir aranın ardından seyircisi ile İbo Show 2022 Yılbaşı özel programı ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Şafak Sezer ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdiye dek rol aldığı dizi ve filmler ile adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Şafak Sezer, yılbaşındaki adresini belirledi. Uzun bir aranın ardından seyircisi ile İbo Show 2022 Yılbaşı özel programı ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Şafak Sezer, programın tutkunları tarafından mercek altına alındı. Öte yandan Şafak Sezer’in yaşı herkesi şaşırtan en önemli detay oldu! Peki, Şafak Sezer kaç yaşında? Şafak Sezer kimdir, aslen nereli? Şafak Sezer evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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31 Ara 2021 - 21:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.