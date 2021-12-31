Sarp Akkaya Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Sinem Yalçinkaya İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Şimdilerde canlandırdığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin Sergen karakteri ile bir hayli beğenilen Sarp Akkaya, yeni yıl programını belirledi. Yılbaşında seyircisinin karşısına farklı bir yönü ile çıkacak olan Sarp Akkaya, O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı yarışmasının kadrosunda yer aldı. Bu haberin üzerine Sarp Akkaya’yı yakın markajına alan hayranları, ünlü oyuncunun yaşına hayret etti! Peki, Sarp Akkaya kaç yaşında? Sarp Akkaya kimdir, aslen nereli? Sarp Akkaya evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…



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