Sarp Akkaya Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Sinem Yalçinkaya İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Şimdilerde canlandırdığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin Sergen karakteri ile bir hayli beğenilen Sarp Akkaya, yeni yıl programını belirledi. Yılbaşında seyircisinin karşısına farklı bir yönü ile çıkacak olan Sarp Akkaya ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde canlandırdığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin Sergen karakteri ile bir hayli beğenilen Sarp Akkaya, yeni yıl programını belirledi. Yılbaşında seyircisinin karşısına farklı bir yönü ile çıkacak olan Sarp Akkaya, O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı yarışmasının kadrosunda yer aldı. Bu haberin üzerine Sarp Akkaya’yı yakın markajına alan hayranları, ünlü oyuncunun yaşına hayret etti! Peki, Sarp Akkaya kaç yaşında? Sarp Akkaya kimdir, aslen nereli? Sarp Akkaya evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
31 Ara 2021 - 18:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.