Anasayfa/

Foto Galeri/

31 Ara 2021 - 12:05

Hande Baladın Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Zehra Güneş İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Spor alanında elde ettiği başarılar ile adından sıkça söz ettiren Hande Baladın, şimdilerde farklı bir yönü ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı özel yarışına konuk olacak olan Hande Baladın ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...