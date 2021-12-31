Hande Baladın Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Zehra Güneş İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Spor alanında elde ettiği başarılar ile adından sıkça söz ettiren Hande Baladın, şimdilerde farklı bir yönü ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı özel yarışına konuk olacak olan Hande Baladın ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Spor alanında elde ettiği başarılar ile adından sıkça söz ettiren Hande Baladın, şimdilerde farklı bir yönü ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı özel yarışına konuk olacak olan Hande Baladın, yaşı ile herkesi şaşırttı! Peki, Hande Baladın kaç yaşında? Handa Baladın kimdir, aslen nereli? Hande Baladın evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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31 Ara 2021 - 12:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.