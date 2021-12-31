- 31 Ara 2021 - 12:05 G: 31 Ara 2021 - 12:08

Hande Baladın Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Zehra Güneş İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Spor alanında elde ettiği başarılar ile adından sıkça söz ettiren Hande Baladın, şimdilerde farklı bir yönü ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı özel yarışına konuk olacak olan Hande Baladın ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Spor alanında elde ettiği başarılar ile adından sıkça söz ettiren Hande Baladın, şimdilerde farklı bir yönü ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı özel yarışına konuk olacak olan Hande Baladın, yaşı ile herkesi şaşırttı! Peki, Hande Baladın kaç yaşında? Handa Baladın kimdir, aslen nereli? Hande Baladın evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

31 Ara 2021 - 12:05 - Magazin

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