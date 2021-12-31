Hangi Burç Çok Unutkandır? İşte Defalarca Bir Şeyleri Kaybeden Unutan O Burç...

Bir burç, bir insanın unutkanlık derecesini nasıl etkiler demeyin! İnsanların karakterleri üzerinde inanılmaz derecede etkili olduğu kanıtlanmış olan burçlar, kişilerin pek çok özelliğini belirleyebiliyor. Hatırlama ve unutma konusunda da insanlara çeşitli özellikler sağlayan burçlar, bazı burcun insanlarının inanılmaz derece unutkan olmasını sağlıyor. Öte yandan defalarca bir şeyleri kontrol etmek zorunda kalacak kadar unutkan olan o burçları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç çok unutkandır? Hangi burç defalarca bir şeyleri kontrol ediyor? İşte, detaylar…



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