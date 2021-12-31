Hangi Burç Karabasan Görmeye Yatkındır? Hangi Burç Her Gün Kabus Görür?
Her burcun karakteristik özellikleri yönetildiği gezegene göre değişiklik gösterebiliyor. Bu karakteristik özellikler o burca sahip olan insanların yeme içme alışkanlarından giyim ve kuşam tarzına kadar etkiliyor. Sizde en çok karabasan görmeye yatkın burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun karakteristik özellikleri yönetildiği gezegene göre değişiklik gösterebiliyor. Bu karakteristik özellikler o burca sahip olan insanların yeme içme alışkanlarından giyim ve kuşam tarzına kadar etkiliyor. Şaşırtıcı olsa da burçlar, insanların gördüğü rüyalar üzerinde de etkisini gösteriyor. Bu nedenle bazı burçların insanları yapılan araştırmalara göre karabasan görmeye daha yatkın olan insanlar oluyor. Öte yandan her gün kabus gören o burçları görenler, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burç karabasan görmeye yatkındır? Hangi burç her gün kabus görür? İşte, detaylar…
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31 Ara 2021 - 12:10 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.