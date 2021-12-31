Hangi Burç Sadakatsiz Volkan Gibidir? İşte İki Kişiyi Aynı Anda Sevebilen O Burç?
Her burcun insanının sadakat düzeyi ne yazık ki aynı olmuyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede sadık ve güvenilir insanlar olurken; bazı burcun insanları partnerlerini aldatmak için adeta pusuda bekliyor. Sadakatsiz volkanı gibi ortalarda dolaşan burçlar ve detayları haberimizde...
Her burcun insanının sadakat düzeyi ne yazık ki aynı olmuyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede sadık ve güvenilir insanlar olurken; bazı burcun insanları partnerlerini aldatmak için adeta pusuda bekliyor. Sadakatsiz volkanı gibi ortalarda dolaşan o Zodyak kuşağının burçları, potansiyel olarak iki kişiyi de aynı anda sevebiliyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en sadakatsiz burçlarını görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç sadakatsiz volkan gibidir? Hangi burç iki kişiyi aynı anda sevebilir? İşte, detaylar…
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31 Ara 2021 - 19:00 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.