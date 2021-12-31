- 31 Ara 2021 - 12:35 G: 31 Ara 2021 - 12:40

Kuruluş Osman Dizisi Hakkında ATV’den Flaş Karar Çıktı! Ekranlarda Olmayacağı Açıklandı, Seyirci Çıldırdı! Neler Oluyor?

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisi hakkında ATV kanalından flaş karar resmen çıktı. Ekranlarda olmayacağı ortaya çıkarken; seyircide bu haberle birlikte resmen çıldırdı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Kuruluş Osman sevenlerini üzdü. Peki, Kuruluş Osman dizisi neden ekranlarda olmayacak?

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba ekranlara damgasını vuruyordu. Son bölümüyle göğüsleri kabartan Kuruluş Osmanlı dizisi için ATV’den şok ötesi karar resmen çıktı. İşte gündeme bomba gibi düşen acı haber!

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31 Ara 2021 - 12:35 Ankara- Yaşam

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