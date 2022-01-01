- 01 Oca 2022 - 13:10 G: 01 Oca 2022 - 13:18

Kuruluş Osman Final Mi Yapacak? ATV’den Şok Karar Çıktı! Ekranlarda Olmayacağı Açıklandı, Seyirci Çıldırdı! Neler Oluyor?

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisi hakkında ATV kanalından flaş karar resmen çıktı. Ekranlarda olmayacağı ortaya çıkarken; seyircide bu haberle birlikte resmen çıldırdı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Kuruluş Osman sevenlerini üzdü. Peki, Kuruluş Osman dizisi neden ekranlarda olmayacak?

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba ekranlara damgasını vuruyordu. Son bölümüyle göğüsleri kabartan Kuruluş Osmanlı dizisi için ATV’den şok ötesi karar resmen çıktı. İşte gündeme bomba gibi düşen acı haber!

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01 Oca 2022 - 13:10 Ankara- Yaşam

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