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01 Oca 2022 - 13:10

Kuruluş Osman Final Mi Yapacak? ATV’den Şok Karar Çıktı! Ekranlarda Olmayacağı Açıklandı, Seyirci Çıldırdı! Neler Oluyor?

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisi hakkında ATV kanalından flaş karar resmen çıktı. Ekranlarda olmayacağı ortaya çıkarken; seyircide bu haberle birlikte resmen çıldırdı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Kuruluş Osman sevenlerini üzdü. Peki, Kuruluş Osman dizisi neden ekranlarda olmayacak?