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31 Ara 2021 - 20:27

İbo Show Sakın Kaçırmayın, Öyle İsimler Var Ki, Kıyafetleri Bile Olay! Sadece Saatler Kaldı, Tv8 Defteri Kapandı! “Yok Artık”

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’un yılbaşı konukları gündeme bomba gibi düştü! Sadece saatler sonra sevenleriyle buluşacak olan İbo Show, gündeme bomba gibi düşecek isimler çağırması ise “TV8’deki O Ses Türkiye defteri kapandı! Artık İmparatorcuyuz” yorumlarına neden oldu. Sadece gelen konuklar değil aynı zamanda kıyafetleri bile şimdiden konuşulmaya başlandı. Peki, hangi isimler İbo Show’da olacak?