İbo Show’un Konukları Ortaya Çıktı! Sadece Saatler Kaldı, Tv8 Defteri Kapandı! Öyle İsimler Geliyor Ki, Kıyafetleri Bile Olay! “Yok Artık”
STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’un yılbaşı konukları gündeme bomba gibi düştü! Sadece saatler sonra sevenleriyle buluşacak olan İbo Show, gündeme bomba gibi düşecek isimler çağırması ise “TV8’deki O Ses Türkiye defteri kapandı! Artık İmparatorcuyuz” yorumlarına neden oldu. Sadece gelen konuklar değil aynı zamanda kıyafetleri bile şimdiden konuşulmaya başlandı. Peki, hangi isimler İbo Show’da olacak?
Aradan geçen 9 yılın ardından yeniden sevenleriyle buluşan İbrahim Tatlıses, gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçirmiş olduğu skandal kazadan dualarla kurtulan ve sevenleriyle yeniden buluşan İbrahim Tatlıses, 2021 yılına girişindeki Yılbaşı programına 5 katarak; yeni konuklarını resmen duyurdu. Konuklarının isimleri ve giydikleri de gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.