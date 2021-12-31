Masterchef Hasan’ın Ağlamaktan İçi Dışına Çıktı! Gözleri Kıpkırmızı Oldu, Elenme Öncesinde Skandal Olay! Yarışmadan Çekilmesi An Meselesi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde iki oyun oynanmıştı. Bilişim Vadisi’nde yemek yapan yarışmacılar daha sonra ise Mustafa Ceceli, Selin İmer, Zuhal Topal ve Pınar Altuğ’la birlikte yemek yapmışlardı. Yarışma boyunca keyfi yerinde olmayan Hasan Biltekin’in halleri ise hayranları tarafından merak edilmişti. Gündeme bomba gibi düşen bir gerçek ise “Yok artık” dedi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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