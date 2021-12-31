31 Ara 2021 - 14:29 Güncelleme: 31 Ara 2021 - 14:46
Şeyma Subaşı’dan Fizik Şov! Üzerine Yapışan Mini Şortu ve Büstiyeriyle Alev Alev Yaktı! Verdiği Poz Yaktı Yıktı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’ndan fizik şov geldi! Üzerine yapışan kıyafetleriyle gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı alev alev yaktı. Mini bir şort ve büstiyer giyen Şeyma Subaşı’nın pozu ise nefesleri kesti.
Kısa bir süre önce Mısırlı iş adamı Meedo’yla ayrıldığı konuşulan Şeyma Subaşı, kızıyla paylaşım yaparak; fotoğrafta Meedo’ya da vermişti. Şimdi ise yurt dışı tatilinden bir paylaşım yaptı ve alev alev yaktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.