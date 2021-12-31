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31 Ara 2021 - 14:29

Şeyma Subaşı’dan Fizik Şov! Üzerine Yapışan Mini Şortu ve Büstiyeriyle Alev Alev Yaktı! Verdiği Poz Yaktı Yıktı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’ndan fizik şov geldi! Üzerine yapışan kıyafetleriyle gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı alev alev yaktı. Mini bir şort ve büstiyer giyen Şeyma Subaşı’nın pozu ise nefesleri kesti.