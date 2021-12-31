İsmail Balaban Sevgilisi İlayda Şeker İçin Paraya Kıydı! Yılbaşı Hediyesi Dudakları Uçuklattı, Milyonlar Cebindeki Beş Lirayla Bakıştı! “Yok Artık”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında tanınan İsmail Balaban ve İlayda Şeker, gündeme bomba gibi düştüler. Kısa bir süre önce el ele bir mekanda görüntülenen ikili daha sonra ise aşklarını itiraf etmişlerdi. Kısa bir süre önce ise İlayda Şeker, ağızları açık bırakan bir açıklamada bulundu! İsmail Balaban’ın paraya kıydığı da ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yılbaşı hediyesiyle ağızları açık bırakan İlayda Şeker, sosyal medyada binlerce yorum aldı. Milyonlarca kişi bu haber karşısında cebindeki son beş liraya baktığını dile getiren bir açıklamada bulundu. Sevgili olmalarından sonra sık sık birlikte paylaşım yapan İlayda Şeker ve İsmail Balaban’ın son hamlesi ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.