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31 Ara 2021 - 14:55

İsmail Balaban Sevgilisi İlayda Şeker İçin Paraya Kıydı! Yılbaşı Hediyesi Dudakları Uçuklattı, Milyonlar Cebindeki Beş Lirayla Bakıştı! “Yok Artık”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında tanınan İsmail Balaban ve İlayda Şeker, gündeme bomba gibi düştüler. Kısa bir süre önce el ele bir mekanda görüntülenen ikili daha sonra ise aşklarını itiraf etmişlerdi. Kısa bir süre önce ise İlayda Şeker, ağızları açık bırakan bir açıklamada bulundu! İsmail Balaban’ın paraya kıydığı da ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…