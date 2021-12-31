Migros Market’ten BİM ve A101’e İnat İndirim Açıklaması! Ayçiçek Yağı 25TL, Un 38 TL, Şeker 9 TL… Alan Tam Bir Ay Rahat! 100 Liraya Poşet Poşet Alışveriş…

Kısa bir süre önce dolar kuru 18 liraya kadar yükselmişti. Bu durum ise direkt olarak ürünlerin fiyatlarına yansımıştı. Yurt dışından ülkemize giren bu ürünlerin fiyatlarının artması ise vatandaşı zor duruma sokmuştu. Şubat ayındaki maaşlara kadar vatandaş asgari ücret alacaktı. 2800 lira olan asgari ücretten 800 lirasını market alışverişine vermek istemediği için uygun fiyatlı market arayışına girmişti. Migros ise vatandaşın yanında olduğunu gösteren bir indirim yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!