Migros Market’ten BİM ve A101’e Şok İndirim Açıklaması! Ayçiçek Yağı 25TL, Un 38 TL, Şeker 9 TL… Alan Tam Bir Ay Rahat! 100 Liraya Poşet Poşet Alışveriş…
“Market” denilince akıllara ilk gelen mağazalardan biri olan Migros, rakipleri olan BİM ve A101’e tokat gibi restini duyurdu. 1000’lerce ürününde indirim yapan Migros Market, vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Artan ve artmakta olan fiyatlara karşın; sınırlı stok ve uygun fiyat politikası uygulayan Migros Market, 50 liraya poşet poşet alışveriş fırsatı sundu! Peki, Migros Market nelerde indirim yaptı?
Kısa bir süre önce dolar kuru 18 liraya kadar yükselmişti. Bu durum ise direkt olarak ürünlerin fiyatlarına yansımıştı. Yurt dışından ülkemize giren bu ürünlerin fiyatlarının artması ise vatandaşı zor duruma sokmuştu. Şubat ayındaki maaşlara kadar vatandaş asgari ücret alacaktı. 2800 lira olan asgari ücretten 800 lirasını market alışverişine vermek istemediği için uygun fiyatlı market arayışına girmişti. Migros ise vatandaşın yanında olduğunu gösteren bir indirim yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.