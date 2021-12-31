- 31 Ara 2021 - 20:22

Migros Market’ten BİM ve A101’e Şok İndirim Açıklaması! Ayçiçek Yağı 25TL, Un 38 TL, Şeker 9 TL… Alan Tam Bir Ay Rahat! 100 Liraya Poşet Poşet Alışveriş…

“Market” denilince akıllara ilk gelen mağazalardan biri olan Migros, rakipleri olan BİM ve A101’e tokat gibi restini duyurdu. 1000’lerce ürününde indirim yapan Migros Market, vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Artan ve artmakta olan fiyatlara karşın; sınırlı stok ve uygun fiyat politikası uygulayan Migros Market, 50 liraya poşet poşet alışveriş fırsatı sundu! Peki, Migros Market nelerde indirim yaptı?

Kısa bir süre önce dolar kuru 18 liraya kadar yükselmişti. Bu durum ise direkt olarak ürünlerin fiyatlarına yansımıştı. Yurt dışından ülkemize giren bu ürünlerin fiyatlarının artması ise vatandaşı zor duruma sokmuştu. Şubat ayındaki maaşlara kadar vatandaş asgari ücret alacaktı. 2800 lira olan asgari ücretten 800 lirasını market alışverişine vermek istemediği için uygun fiyatlı market arayışına girmişti. Migros ise vatandaşın yanında olduğunu gösteren bir indirim yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Ara 2021 - 20:22 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Marketleri Yılın Son İndirimini Yaptı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 34 TL… Tüm Ürünlerde Fırsatı Kaçırmayın! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda… mask
Tarım Kredi Marketleri Yılın Son İndirimini Yaptı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 34 TL… Tüm Ürünlerde Fırsatı Kaçırmayın! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda…
A101 Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 43TL, Un 16 TL, Şeker 16 TL… Tüm Ürünlerde Dibe Çekildi! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi! mask
A101 Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 43TL, Un 16 TL, Şeker 16 TL… Tüm Ürünlerde Dibe Çekildi! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi!
Bim Market Fiyatları İndirdi, Dolar Molar Dinlemedi! Ayçiçek Yağı, Un Şeker ve Peynire… Her Şey Yok Pahasına Satılıyor! Resmen Bedava… mask
Bim Market Fiyatları İndirdi, Dolar Molar Dinlemedi! Ayçiçek Yağı, Un Şeker ve Peynire… Her Şey Yok Pahasına Satılıyor! Resmen Bedava…
Trendyol Resmen Çıldırdı! Dolar Molar Dinlemiyor... BİM, A101, ŞOK Donakaldı! Ayçiçek Yağ 30 TL, Salça 10 TL, Kıyafet 10 TL... Dolar Düşmanı! Akılalmaz İndirim Başladı! Son 3 Gün... mask
Trendyol Resmen Çıldırdı! Dolar Molar Dinlemiyor... BİM, A101, ŞOK Donakaldı! Ayçiçek Yağ 30 TL, Salça 10 TL, Kıyafet 10 TL... Dolar Düşmanı! Akılalmaz İndirim Başladı! Son 3 Gün...
ŞOK Market de Zamlara İnat Rest Çekti! BİM'le Yarışıyor... Gıda Ürünleri Çok Ucuza Satılıyor! Son 3 Gün Kaldı, Sakın Kaçırmayın! mask
ŞOK Market de Zamlara İnat Rest Çekti! BİM'le Yarışıyor... Gıda Ürünleri Çok Ucuza Satılıyor! Son 3 Gün Kaldı, Sakın Kaçırmayın!
BİM Gelen Zamlara İnat Tarihinin En Büyük İndirimini Yaptı! Gıda Ürünleri Neredeyse Bedava Fiyatına Satılıyor... 8 TL, 10 TL, 14 TL! mask
BİM Gelen Zamlara İnat Tarihinin En Büyük İndirimini Yaptı! Gıda Ürünleri Neredeyse Bedava Fiyatına Satılıyor... 8 TL, 10 TL, 14 TL!
A101 Milyonlara 30 Lira Dağıtmaya Başladı! Sadece 3 Gün... Binlerce Ürünü Sudan Ucuz Satmaya Başladı, İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Sadece Bunu Yapmanız Yeterli… mask
A101 Milyonlara 30 Lira Dağıtmaya Başladı! Sadece 3 Gün... Binlerce Ürünü Sudan Ucuz Satmaya Başladı, İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Sadece Bunu Yapmanız Yeterli…
Şok Market Resmen Büyük Atak Yaptı! İndirim Değil, Para Dağıtıyor! Şok Resmen Bedavaya Satış Yapacak’ İşte O Büyük Gün… mask
Şok Market Resmen Büyük Atak Yaptı! İndirim Değil, Para Dağıtıyor! Şok Resmen Bedavaya Satış Yapacak’ İşte O Büyük Gün…
17 Eylül A101 Aktüel Ürün Kataloğu Her Şey Bedava! Öyle Ürünler Öyle Fiyatlara Gidecek ki… mask
17 Eylül A101 Aktüel Ürün Kataloğu Her Şey Bedava! Öyle Ürünler Öyle Fiyatlara Gidecek ki…
16 Eylül A101 Aktüel Ürün Kataloğunda Öyle Şeyler Var ki; Ucuz, Kaliteli, Çok Çeşit! A101’den Çıkamayacaksınız! mask
16 Eylül A101 Aktüel Ürün Kataloğunda Öyle Şeyler Var ki; Ucuz, Kaliteli, Çok Çeşit! A101’den Çıkamayacaksınız!
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Tarım Kredi Marketleri Yılın Son İndirimini Yaptı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 34 TL… Tüm Ürünlerde Fırsatı Kaçırmayın! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda… mask
Tarım Kredi Marketleri Yılın Son İndirimini Yaptı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 34 TL… Tüm Ürünlerde Fırsatı Kaçırmayın! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda…
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