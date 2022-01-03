- 03 Oca 2022 - 20:07

Esra Erol’da Avukat Hülya Sinirden Titredi! 47 Yıllık Eşinden… Pişmanlığı Stüdyoyu İnletti! “Yok Artık” Esra Erol Uzaktan İzledi…

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da Avukat Hülya’yı sinirden delirten olay gündeme yeniden düştü. Pişmanlığıyla stüdyoyu inleten isim, 47 yıllık eşini, çocuklarını ve torunlarını reddetmişti. İşte Esra Erol’un uzaktan izlediği ve “Yok artık” yorumları gelen o olay!

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol’a katılan Songül Hanım, eşinin kendisini ve evini terk edip gittiğini açıklamıştı. Sosyal medya fenomeni olmak için 47 yıllık eşini bırakan Muzaffer Bey, canlı yayında ise dans ederek; mutluluğunu göstermişti. Bu anlar ise Esra Erol’un yıllardır çalıştığı Avukat Hülya’yı delirtmişti. Şimdi ise Muzaffer Bey, skandal bir olay yaşadı ve stüdyoyu inletti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Oca 2022 - 20:07 Ankara- Yaşam

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