Esra Erol’da Avukat Hülya Sinirden Titredi! 47 Yıllık Eşinden… Pişmanlığı Stüdyoyu İnletti! “Yok Artık” Esra Erol Uzaktan İzledi…
ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da Avukat Hülya’yı sinirden delirten olay gündeme yeniden düştü. Pişmanlığıyla stüdyoyu inleten isim, 47 yıllık eşini, çocuklarını ve torunlarını reddetmişti. İşte Esra Erol’un uzaktan izlediği ve “Yok artık” yorumları gelen o olay!
Geçtiğimiz günlerde Esra Erol’a katılan Songül Hanım, eşinin kendisini ve evini terk edip gittiğini açıklamıştı. Sosyal medya fenomeni olmak için 47 yıllık eşini bırakan Muzaffer Bey, canlı yayında ise dans ederek; mutluluğunu göstermişti. Bu anlar ise Esra Erol’un yıllardır çalıştığı Avukat Hülya’yı delirtmişti. Şimdi ise Muzaffer Bey, skandal bir olay yaşadı ve stüdyoyu inletti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.