Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasındaki Yaş Farkı 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Ayrılık Sebebi Olarak Görüldü! Çift Ayrılacak mı?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerin biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasındaki yaş farkı 8,9 şiddetinde deprem etkisi yarattı. Ayrılık sebebi olarak görülen bu durum ise “Çift ayrılıyor mu?” sorusunu sordurdu! Peki, neler oluyor?
Sen Çal Kapımı dizisinde yer alarak isimlerini bir kez daha duyuran Hande Erçel ve Kerem Bürsin, daha sonra ise sevgili olduklarını duyurmuşlardı. İlk sezon boyunca aşk iddiaları çıkan ikili tüm bu iddiaları reddetmişti ama sezon finalinde sevgili olduklarını duyurmuştu. Ağızları açık bırakan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in arasındaki yaş farkı ise olay yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.