- 31 Ara 2021 - 19:23 G: 31 Ara 2021 - 19:33

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasındaki Yaş Farkı 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Ayrılık Sebebi Olarak Görüldü! Çift Ayrılacak mı?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerin biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasındaki yaş farkı 8,9 şiddetinde deprem etkisi yarattı. Ayrılık sebebi olarak görülen bu durum ise “Çift ayrılıyor mu?” sorusunu sordurdu! Peki, neler oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinde yer alarak isimlerini bir kez daha duyuran Hande Erçel ve Kerem Bürsin, daha sonra ise sevgili olduklarını duyurmuşlardı. İlk sezon boyunca aşk iddiaları çıkan ikili tüm bu iddiaları reddetmişti ama sezon finalinde sevgili olduklarını duyurmuştu. Ağızları açık bırakan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in arasındaki yaş farkı ise olay yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Ara 2021 - 19:23 Ankara- Yaşam

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