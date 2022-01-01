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01 Oca 2022 - 09:25

Masterchef’te Elenen İsim Göbek Attırdı! Artık Kavga, Gürültü Olmayacak! “Hoşça kal” Tahsin mi, Burcu mu? Twitter Sallanıyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim ifşa olunca; milyınlar göbek attığını belirten yorumlara ve paylaşımlarda bulundu. Birçok kişi ise artık kavga ve gürültünün olmayacağının altını çizdi. Twitter’ı sallayan bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, Masterchef yarışmasına veda eden isim Tahsin mi oldu, Burcu mu?