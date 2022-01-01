Masterchef’te Elenen İsim Göbek Attırdı! Artık Kavga, Gürültü Olmayacak! “Hoşça kal” Tahsin mi, Burcu mu? Twitter Sallanıyor!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim ifşa olunca; milyınlar göbek attığını belirten yorumlara ve paylaşımlarda bulundu. Birçok kişi ise artık kavga ve gürültünün olmayacağının altını çizdi. Twitter’ı sallayan bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, Masterchef yarışmasına veda eden isim Tahsin mi oldu, Burcu mu?
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan Masterchef yarışmasının son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında yaşanan nefes kesici mücadelenin kazananı ise Kırmızı takım olmuştu. İlk oyunla birlikte Burcu, ikinci oyunla Hasan ve son oyunla Tahsin otaya giden üç isim olmuştu. Peki, Burcu, Hasan ve Tahsin arasından elenen isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.