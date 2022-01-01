Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Fahriye Evcen Ayrılıyor! Akça Hatun’un Ölümü Derinden Sarstı! Diziden Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı!

Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen bulunan başarılı dizinin kadrosunda ise Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu ve Gizem Karaca gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor. Son bölümü Pazartesi ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu’da heyecan yine doruklara çıkmıştı. Kısa bir ara veren Alparslan Büyük Selçuklu’nun 10 Ocak Pazartesi günü yeni bölümüyle ekranlara geleceği de fragmanla birlikte ortaya çıktı. Fragmanda ise Akça Hatun’un ölümü ağızları açık bıraktı! Peki, Fahriye Evcen’in hayat verdiği Akça Hatun diziden ayrılıyor mu?

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