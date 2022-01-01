Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Fahriye Evcen Ayrılıyor! Akça Hatun’un Ölümü Derinden Sarstı! Diziden Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu’dan iddialara göre Fahriye Evcen ayrılıyor! Akça Hatun’un ölümünü gösteren fragman milyonları derinden sarsarken; diziden ayrılma sebebi de ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen bulunan başarılı dizinin kadrosunda ise Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu ve Gizem Karaca gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor. Son bölümü Pazartesi ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu’da heyecan yine doruklara çıkmıştı. Kısa bir ara veren Alparslan Büyük Selçuklu’nun 10 Ocak Pazartesi günü yeni bölümüyle ekranlara geleceği de fragmanla birlikte ortaya çıktı. Fragmanda ise Akça Hatun’un ölümü ağızları açık bıraktı! Peki, Fahriye Evcen’in hayat verdiği Akça Hatun diziden ayrılıyor mu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.